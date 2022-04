Leroy Merlin poskarżył się Facebookowi. Krytycy sklepu zostali zbanowani

– Jesteśmy wstrząśnięci działaniem Leroy Media Polska, które próbuje zamykać usta swoim krytykom. W ten sposób runęła narracja, którą próbuje budować polski oddział firmy, według której nie ma on nic wspólnego z szaleńczymi działaniami własnej francuskiej centrali. Niestety okazuje się, że Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., również uczestniczy w tym procederze, co potwierdza informacja przekazana nam przez firmę Facebook – wyjaśnia w wiadomości wysłanej do mediów Dominik Gąsiorowski, przedstawiciel ruchu "Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin".