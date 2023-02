Stracili ponad 200 tys. zł. Wystarczył jeden telefon

Policyjne statystki nie pozostawiają wątpliwości, seniorzy bardzo często stają się ofiarami przestępstw, do których dochodzi także bez użycia przemocy fizycznej. Oszuści bazują na strachu i łatwowierności wielu seniorów, niekiedy wystarczy im jeden telefon wykonany do ofiary. Oszustwo telefoniczne to metoda wykorzystywana przez grupę działającą w powiecie wielickim, przed którą ostrzega Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, opisująca dwa przypadki z ostatnich dni.