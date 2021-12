Mapy Google z dokiem. Trwają testy nowego elementu interfejsu

W Mapach Google trwają testy nowej opcji przypinania skrótów do wizytówek firm w dolnej części ekranu - zwraca uwagę serwis Search Engine Roundtable . W internecie można znaleźć kilka zrzutów ekranu potwierdzających działanie nowej opcji, ale wszystko wskazuje na to, że Google jest dopiero na etapie testów A/B . Praktyka pokazuje, że tylko nieliczni widzą nową opcję.

Opisywany dok to niewielki pasek w dolnej części mapy, do którego można przypinać w formie kafli skróty do wizytówek firmy znalezionych podczas przeglądania Map Google . Dzięki temu konkretne miejsca mają być szybciej osiągalne podczas ponownego wyszukiwania. Kafle można dodawać dzięki nowemu przyciskowi tuż pod nazwą firmy na tzw. wizytówce.

Na tę chwilę niestety nie wiadomo czy i kiedy nowa opcja trafi do wszystkich użytkowników, ani czy będzie dostępna również z poziomu urządzeń mobilnych. Jeśli miałoby się tak stać, można sądzić, że będzie to kwestią raczej najbliższych tygodni niż dni. Jeśli kafle w doku będą pamiętane także po wyłączeniu Map Google i ponownym powrocie, może to być opcja, która pomoże szybko docierać do informacji o często wyszukiwanych firmach i obiektach.