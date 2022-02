Mapy Google biorą się za recenzentów. Zaostrzają zasady wystawiania opinii

Recenzje online stały się ważną częścią handlu. Pomagają potencjalnym klientom znaleźć najlepszą firmę, lokal czy usługę, którą mogą być zainteresowani. Z drugiej strony pojawiają się jednak przypadki, gdy opinie nie pokrywają się z rzeczywistością i są zamieszczane w Mapach Google tylko po to, by zaszkodzić lokalnym i małym firmom.

W skrajnych przypadkach dochodzi do tzw. zjawiska "review bombingu", które polega na masowym ocenianiu danego produktu czy usługi przez internautów. Głównym problemem z bombardowaniem recenzjami jest to, że zazwyczaj dzieje się to w złej wierze.