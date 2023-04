Korzystasz z Revoluta? Uważaj na takie SMS-y

CSIRT KNF donosi o nowej kampanii phishingowej , która tym razem wykorzystuje wizerunek brytyjskiej firmy Revolut. Jej schemat niczym nie odbiega od dobrze znanych i często powtarzających się oszustw SMS-owych. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości, które mają nakłonić ich odbiorcę do kliknięcia w link prowadzący do niebezpiecznej strony. W wiadomościach przekonują, że konieczna jest weryfikacja tożsamości właśnie przy pomocy przesłanego adresu URL.

Fałszywa strona wymusza podanie wrażliwych danych, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, a także naszego zdjęcia i zdjęcia dokumentu tożsamości - paszportu lub prawa jazdy. Przekazanie takich informacji oszustom może być początkiem naszych problemów. Nigdy nie mamy pewności, w jakich celach zostaną one wykorzystane. Jedno jest pewne - nie są to dobre zamiary.

Oszuści stosują coraz to nowsze metody, aby uśpić naszą czujność. Przykładem jest opisane ostatnio przez Oskara Ziomka oszustwo SMS-owe, wykorzystujące wizerunek InPost . W jego przypadku fałszywe wiadomości trafiały do autentycznych wątków z komunikatami od przewoźnika. Dlatego w takich sytuacjach warto kontaktować się bezpośrednio z rzekomym nadawcą wiadomości.

Przypominamy również o numerze telefonu, który uruchomił CERT Polska. Numer 799448084 pozwala zgłaszać incydenty bezpieczeństwa. Każda osoba, która dostanie podejrzanego SMS-a (np. takiego o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości), może przesłać go do analizy. Wystarczy wiadomość w niezmienionej formie przekazać na wspomniany numer, aby trafił do specjalistów, którzy zajmą się jej weryfikacją.