Masz Spotify? Na to powinieneś uważać

Cyberprzestępcy próbują nabrać swoje ofiary, podszywając się pod popularne firmy. Jedna z kampanii phishingowych dotyczy Spotify . Oszuści rozsyłają fałszywe maile, w których zachęcają do otwarcia linku w celu "zaktualizowania metody płatności".

Ten e-mail jest bardzo przekonujący, ponieważ adres nadawcy wygląda identycznie jak prawdziwa domena serwisu muzycznego. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się adresowi nadawcy można zauważyć, że jest on zupełnie inny. Nie jest zaskakujące, że użytkownicy łatwo wpadają w pułapkę, ponieważ treść e-maila jest znacznie lepiej opracowana niż w przypadku większości spamu

Link kieruje do strony, która podszywa się pod Spotify. Pierwszym krokiem do "zweryfikowania metody płatności" jest zalogowanie się do serwisu. Strona powitalna wygląda bardzo przekonująco, a jedynym sposobem na jej zdemaskowanie jest nieprawidłowy adres URL.