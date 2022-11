Meta znów dała ciała. Jej model językowy był rasistowski i bzdurny

We wtorek Meta AI zaprezentowała demo Galactica, dużego modelu językowego zaprojektowanego do "przechowywania, łączenia i wnioskowania o wiedzy naukowej". Choć w zamierzeniu miał on przyspieszyć pisanie literatury naukowej, użytkownicy prowadzący testy stwierdzili, że może on również generować wierutne bzdury. Po kilku dniach krytyki etycznej Meta zdjęła demo z sieci – donosi MIT Technology Review.