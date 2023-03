Microsoft Teams z nową funkcją. "Bardziej naturalne spotkania"

Dźwięk przestrzenny w Microsoft Teams może być częścią aktualizacji tzw. "2.0", którą producent określa nadchodzące wydanie komunikatora. Do tej pory wiadomo, że jego największą zaletą będzie oszczędne zużycie RAM-u. Teams 2.0 ma potrzebować nawet 50 proc. mniej pamięci w porównaniu z aktualną wersją. Ulepszony dźwięk ma natomiast pojawić się w maju.

Prace nad nową funkcjonalnością zostały oficjalnie potwierdzone przez Microsoft poprzez dodanie odpowiedniego rekordu w specjalnym serwisie do śledzenia prac rozwojowych nad usługami giganta z Redmond. Dźwięk przestrzenny w Microsoft Teams otrzymał identyfikator 107783 i znajduje się w obszarze "w rozwoju". To pierwszy etap prac, który poprzedza zakładkę "wydawane" – dla opcji, które trafiają do pierwszych użytkowników oraz końcową "uruchomione" – gdzie konkretna funkcjonalność jest dostępna w wersji publicznej.