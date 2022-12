Microsoft Teams zostanie odświeżony. Trwają prace nad interfejsem

Komunikator Microsoft Teams może zostać niedługo odświeżony pod kątem wizualnym. Wszystko wskazuje na to, że producent chce, by w programie dało się wygodniej uruchamiać aplikacje i odkrywać nowe funkcje. Chociaż do Teamsa wiele osób już przywykło do czasu początku pandemii, nie da się ukryć, że niektóre elementy aplikacji mogłyby być bardziej dopracowane.