Należy dodać, że na obecnym etapie funkcja pozostaje tylko elementem w fazie przygotowań. Nie można wykluczyć, że implementacja zostanie z jakichś przyczyn wstrzymana, ale co do zasady należy się spodziewać, że nowość trafi kolejno do testowego wydania Chrome'a i ostatecznie do użytkowników korzystających ze stabilnej wersji.