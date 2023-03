Zmiana w Teams: zaplanujesz "kawę offline" w kalendarzu

Microsoft Teams, który zyskał wielką popularność wraz z popularyzacją pracy zdalnej z powodu pandemii, pozwala w szczegółowy sposób planować spotkania online w kalendarzu. Co ciekawe jednak, Teams nie uwzględnia możliwości blokowania w grafiku konkretnych godzin, które dana osoba przeznacza na przykład na spotkania offline w biurze czy po prostu na posiłek. Może to prowadzić do zgrzytów, kiedy ktoś próbuje zaplanować z daną osobą spotkanie według jej teoretycznego grafiku w kalendarzu.