Opera: jak włączyć VPN?

VPN (virtual private network) to w dużym skrócie prywatny tunel, przez który przekazywane są dane między dostawcą a odbiorcą, za pomocą publicznej sieci. Główną zaletą takiego rozwiązania jest większe bezpieczeństwo, prywatność i anonimowość w sieci. Składa się na to między innymi maskowanie adresu IP (a przez to lokalizacji) i szyfrowanie danych. Zazwyczaj są to płatne rozwiązania. Opera jest jednym z wyjątków, w którym zaszyty jest darmowy VPN - nie oferuje jednak szyfrowania.