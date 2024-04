Najlepsze oprogramowanie do edycji PDF zintegrowane ze sztuczną inteligencją dla systemu Windows (UPDF)

Edytor PDF ze sztuczną inteligencją może sprawić, że praca z dokumentami PDF, takimi jak prezentacje, umowy czy raporty, będzie łatwiejsza i bardziej wydajna. W tym artykule zapoznamy się z pięcioma najlepszymi narzędziami do edycji PDF opartymi na sztucznej inteligencji, które oferują niezwykle przydatne funkcje. Dodatkowo sprawdzimy ich modele cenowe i platformy, z którymi są kompatybilne, dzięki czemu znajdziemy idealny edytor PDF AI do usprawnienia pracy i zarządzania dokumentami.

Porównanie 5 najlepszych edytorów PDF

Jeśli jesteś osobą, która chce szybko sprawdzić 5 edytorów PDF, możesz spojrzeć na poniższą tabelę, by uzyskać szybki wgląd w nasze propozycje. Te pięć narzędzi ma wersje bezpłatne oraz płatne. Sprawdzimy wszystkie kluczowe aspekty ich działania, by można było szybko podjąć odpowiednią decyzję. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z UPDF, ponieważ ma funkcje oparte na sztucznej inteligencji, a możliwości, które oferuje w bezpłatnej wersji, mogą zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Wystarczy pobrać UPDF za pomocą poniższego przycisku, aby go wypróbować.

Aspekt UPDF Foxit LightPDF Adobe Acrobat Forma Cena Subskrypcja roczna: 29,99 $ Jednorazowy zakup: 49,99 $ (Sztuczna inteligencja kosztuje 9 $ miesięcznie) PDF Editor Suite Pro: 139 $/rok Pakiet PDF Editor: 109 $/rok PDF Editor Cloud: 59 $/rok Subskrypcja roczna: 60 $ Subskrypcja miesięczna: 19,99 $ 239,88 $/rok Subskrypcja miesięczna: 4,99 $ Subskrypcja roczna: 19,99 $ Kompatybilne systemy Windows, macOS, iOS i Android iOS, Android, macOS, Windows i Online Online, Android, macOS, iOS i Windows Android, macOS, Windows, iOS i Cloud iPhone i iPad Funkcje oparte na SI Tłumaczenia Podsumowania Wyjaśnienia Pisanie Edycja tekstu Czat z dokumentem Pozyskiwanie danych Tworzenie tabeli i podsumowań Pozyskiwanie danych Tworzenie tabeli i podsumowań Brak Tworzenie dokumentu z gotowymi odpowiedziami i zadaniami Technologia OCR Tak Tak Tak Tak Nie Ponad 100 naklejek i elementów graficznych Tak Nie Nie Nie Nie Ocena 4,85/5 4,6/5 4,5/5 4,7/5 4,0/5

Dlaczego UPDF jest najlepszym edytorem PDF dla systemu Windows?

UPDF to nie tylko edytor PDF do czytania i edycji plików w formacie PDF - to skarbnica wiedzy i przydatnych narzędzi, które pomogą Ci w łatwy sposób poradzić sobie z zadaniami związanymi z plikami PDF. Edycja, dodawanie adnotacji, konwertowanie, korzystanie z technologii OCR, tworzenie, wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF - UPDF pomoże Ci ze wszystkim.

Oto dlaczego to właśnie on jest niezbędny dla Twojego systemu Windows, Maca, iPhone'a oraz iPada!

Bezproblemowa edycja PDF.

UPDF umożliwia użytkownikom systemu Windows bezproblemową edycję plików PDF na komputerze za pomocą kilku kliknięć. Niezależnie od tego, czy edytujesz tekst, obrazy, linki, nagłówki czy stopki - UPDF oferuje bezproblemową obsługę i świetne rezultaty. Chcesz zachować prawa autorskie do plików PDF przed udostępnieniem? Nie ma problemu! UPDF pozwala dodawać znaki wodne do plików PDF, sprawiając, że Twoje prawa autorskie będą zabezpieczone po udostępnieniu!

Lepsze rozumienie plików PDF dzięki UPDF AI.

UPDF jest o wiele lepszy od swoich konkurentów dzięki niezawodnej pomocy sztucznej inteligencji. Może podsumowywać długie pliki PDF, wyjaśniać złożone wykresy i słowa oraz tłumaczyć z 38 języków. Dzięki UPDF można wchodzić w interakcje ze swoimi plikami PDF za pomocą trybu UPDF AI Ask. Tryb czatu umożliwia ponadto zapoznawanie się z tematami niezwiązanymi z samym plikiem PDF.

Niedawno wydano UPDF AI for Web!

Czytanie i dodawanie adnotacji proste jak nigdy dotąd

UPDF pozwala ułożyć strony według własnego upodobania, wybrać tryb jasny lub ciemny oraz stworzyć pokaz slajdów dla lepszej czytelności. Możesz również powiększyć swoje pliki PDF, by były bardziej czytelne.

Jeśli chodzi o dodawanie komentarzy w dokumentach, UPDF idzie o krok dalej dzięki 14 narzędziom do oznaczania, znacznikom, kształtom i ponad 100 naklejkom. Pozwala również przesyłać swoje pliki PDF z adnotacjami do pamięci w chmurze o pojemności 10 GB, by mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie!

Konwertowanie plików PDF z dużą precyzją.

UPDF umożliwia konwersję do i z różnych formatów plików, takich jak Word, Excel, PPT, CSV, XML, HTML, TXT oraz RTF. Pozwala również konwertować do i z plików graficznych, takich jak PNG, JPEG, TIFF, bmp, a nawet GIF. Chcesz archiwizować ważne informacje? Wyeksportuj plik PDF jako plik PDF/A, by łatwo go pobrać i zapisać.

Edycja skanów PDF za pomocą technologii OCR

Jeśli musisz sobie poradzić z kilkoma zeskanowanymi plikami PDF, które wymagają edycji, UPDF sprawi, że praca z nimi nie będzie problemem! Edytuj pliki PDF w systemie Windows lub na innych platformach, konwertując je do przeszukiwalnych i edytowalnych plików PDF za pomocą technologii OCR opartej na sztucznej inteligencji. Program umożliwia także konwertowanie pliku PDF na warstwę tekstową i dodawanie obrazów nad lub pod tekstem!

Podpisuj, twórz, wypełniaj i chroń pliki PDF.

UPDF umożliwia uwierzytelnianie dokumentów prawnych, umów i faktur za pomocą podpisów cyfrowych oraz elektronicznych. Pozwala również tworzyć i wypełniać formularze za pomocą różnych narzędzi, takich jak pola wyboru, przyciski opcji i listy rozwijane, by bez problemu gromadzić dane! Umożliwia też ochronę plików hasłami, by zabezpieczyć je przed niepożądaną ingerencją.

To właśnie UPDF! Obietnica wydajnego zarządzania plikami PDF, płynnej współpracy i świetnych efektów. Dzięki szerokiemu zestawowi funkcji do edycji PDF możesz radzić sobie z plikami PDF lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wypróbuj UPDF i zobacz, jak zmieni się Twoja praca z formatem PDF!

Wypróbuj UPDF za darmo W tym artykule omówiliśmy 5 najlepszych edytorów PDF AI dla systemu Windows. Zbadaliśmy ich funkcje oparte na sztucznej inteligencji i przedstawiliśmy szczegółowe porównanie, które pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Po dokładnej ocenie z całym przekonaniem polecamy UPDF jako najlepsze narzędzie do edycji PDF.

Dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji, intuicyjnemu interfejsowi i szerokiej gamie opcji, UPDF wyróżnia się jako niezawodne i wydajne rozwiązanie, które spełni wszystkie potrzeby osób pracujących z plikami PDF. Zainstaluj go za pomocą przycisku poniżej i ciesz się niesamowitymi opcjami.

