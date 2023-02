Netflix bierze się za nielegalne dzielenie kont pomiędzy osobami, które mieszkają na co dzień pod różnymi adresami. Zgodnie z regulaminem platformy, udostępnianie konta jest możliwe wyłącznie swoim domownikom. Choć regulamin mówi jedno, to użytkownicy do tej pory z dużą dozą dystansu traktowali jego zapisy. W końcu jednak to się zmieni, bo gigant streamingowy ogłosił nowy cennik dla osób, które dzielą się kontem.

Najwięcej, bo aż równowartość 28 zł (5,99 euro) zapłacą użytkownicy Netfliksa w Hiszpanii. W Portugalii, drugim europejskim kraju, który został dotknięty nowymi opłatami jest to natomiast 3,99 euro (ok. 18 zł). Kanadyjczycy będą mieć doliczaną opłatę za współdzielenie konta w wysokości 7,99 dolarów kanadyjskich (ok. 26 zł), natomiast w Nowej Zelandii będzie to 7,99 dolarów nowozelandzkich (ok. 22 zł). Netflix zapowiada, że kolejne kraje, w których platforma zamierza walczyć z nielegalnym dzieleniem kont zostaną ogłoszone w marcu.