Nowa usługa Żabki. Hot-dog na kliknięcie

Oprócz hot-dogów w ofercie ciepłych posiłków dostarczanych za pośrednictwem Żabka Jush jest też panini, ale z danych udostępnionych przez firmę wynika, że to hot-dogi cieszą się dużo większą popularnością. W 2022 r. miało się ich sprzedać aż 74 mln. Żabka chwali się, że ich pomysł to pierwsza w Polsce oferta ciepłych posiłków dostarczanych za pośrednictwem usług q-commerce,

- Hot-dogi to ulubiona ciepła przekąska Polaków, kiedy nie mają czasu na samodzielne przygotowanie posiłku. To także numer jeden wśród ciepłych produktów oferowanych w sklepach sieci Żabka, więc wprowadzenie go do naszej aplikacji było dla nas kwestią czasu. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, którzy często muszą przekąsić coś na szybko. Obojętnie czy są w pracy, domu, na imprezie czy spędzają czas na świeżym powietrzu. Cieszę się, że jako pierwsza firma na rynku q-commerce oferujemy ciepłe przekąski i wyznaczamy tym samym trendy dla całej branży - mówi Kamil Bąkowski, Marketing and eCommerce Director w Lite e-Commerce.