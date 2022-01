Nowe środowisko Plików na żądanie w aplikacji OneDrive dla MacOS-a

Poprzednie środowisko Plików na żądanie będzie obsługiwane tylko do systemu macOS 12.2. W przypadku nowszego oprogramowania Pliki na żądanie będą domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników i nie można ich wyłączyć. Dodatkowo urządzenia korzystające z OneDrive przejdą automatycznie migrację do nowego środowiska Plików na żądanie, gdy tylko otrzymają aktualizację systemu macOS do wersji, która je wspiera.