Nowy status w Gadu-Gadu. Pomoże jednej grupie

GG otrzymało nowy status aktywności. Obok standardowych "Pogadam", "Dostępny", "Zaraz wracam", "Nie przeszkadzać" i "Niewidoczny" pojawił się status Asystenta AI. Ma on pomóc firmom, ekspertom, influencerom i wszystkim użytkownikom, którzy chcą w sprawny sposób komunikować się ze społecznością. Wykorzystanie asystenta AI ma umożliwić kontakt ze społecznością w sytuacji, gdy nie możemy lub nie chcemy odpisywać osobiście.

Jak podano w komunikacie prasowym, obecnie z nowego statusu w komunikatorze Gadu-Gadu korzystać można w jego wersji przeglądarkowej. Twórcy aplikacji deklarują, że niedalekiej przyszłości ma być to możliwe także w mobilnych wersjach Gadu-Gadu oraz w aplikacji przeznaczonej na komputer.

- Asystent AI w GG już jest dostępny dla użytkowników GG Premium i może być on szczególnie przydatny właścicielom tysięcy firm obecnych na GG. Instalując widżet czatu na swojej stronie www (okienko rozmowy z poziomu witryny firmowej czy osobistej), zyskujemy możliwość samemu odpowiadania na pytania klientów, ale w razie naszej nieobecności to nasz Asystent AI im odpowie 24h/7, bazując na unikalnej wiedzy, w jaką sami go zaopatrzyliśmy – mówi Romuald Remus, prezes zarządu polskiej spółki Fintecom, rozwijającej kultowy komunikator.