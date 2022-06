Zainstalowanie aplikacji na swoim telefonie nie jest jednak kaszką z mleczkiem. Twórcy podkreślają, że nowe wydanie wymaga zrootowania telefonu do zainstalowania ReVanced. Dla chętnych została przygotowana cała instrukcja na Githubie , pokazująca jak samodzielnie zbudować sobie aplikację . Na gotowy plik apk użytkownicy nie mają co liczyć - zespół Revanced zapowiedział, że nie planuje w najbliższym czasie wypuszczać gotowych rozwiązań.

Wątpliwa jednak pozostaje dalej kwestia legalności samej aplikacji. O ile wcześniej Google podjął kroki, aby wyeliminować ją z rynku, tak teraz próżno szukać nowego programu w oficjalnych sklepach. Co więcej, jak wynika z dyskusji na Reddicie, kilka godzin temu zniknęło też repozytorium z oficjalnego Githuba projektu, z którego można było w łatwy sposób pobrać komponenty do samodzielnego zbudowania aplikacji. Użytkownicy mogą tylko liczyć na nieoficjalne źródła, które nie należą do najbezpieczniejszych.