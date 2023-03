Swego czasu aplikacja YouTube Vanced była niezwykle popularna. Umożliwiała uzyskanie dostępu do wszystkich treści w serwisie YouTube, ale była wolna od reklam i pozwalała na kilka dodatkowych działań, takich jak minimalizowanie okna, powiększanie obrazu czy zapętlanie nagrania. Niektóre z tych funkcji są obecnie dostępne dla abonentów YouTube Premium , nie dziwi więc, że pod naporem firmy Google…

Rok temu aplikacja YouTube Vanced została wycofana . W pamięci wielu osób pozostała jednak na dłużej. Nie dziwi więc, że ci użytkownicy szukają sposobu na pobranie jej i zainstalowanie na swoich smartfonach. Jedyną możliwością okazuje się skorzystanie z paczki APK. Niestety może się to skończyć źle. W sieci pojawiły się witryny udające oficjalne strony Vanced, w rzeczywistości będące dziełami cyberprzestępców.

Osoba, która pobierze taką podrabianą aplikację YouTube Vanced może stracić pieniądze. Jak informuje PhoneArena , firma Cleafy i laboratorium CRIL wykryły w aplikacji trojana bankowego o nazwie Nexus. Prosi on o udzielenie 50 uprawnień, a 14 z nich nadużywa. Potrafi przeprowadzać skuteczne ataki, nakłaniające użytkownika do wprowadzania swoich danych na podrabianych stronach bankowych, a także rejestrować wciskane klawisze, wykradać wiadomości SMS i przechwytywać kody uwierzytelniające.

Nexus jest znany firmom zajmującym się cyberbezpieczeństwem. Da się go kupić w dark webie za 3 tys. dolarów miesięcznie. Wydaje się, że to wysoka kwota, ale ze względu na skuteczność potencjalne zyski mogą okazać dużo wyższe.

Instalując tę podrabianą aplikację YouTube Vanced użytkownicy tak naprawdę sami wpuszczają trojana na swoje smartfony. To ryzyko związane z korzystaniem z paczek APK. Dlatego też jeśli nie masz absolutnej pewności, najlepiej zrobisz, ograniczając się do pobierania aplikacji z oficjalnych źródeł, takich jak Google Play, do którego prowadzą też linki w katalogu dobreprogramy.pl.