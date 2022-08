Outlook Lite w sam raz dla słabszych telefonów. Polska pominięta

Aplikacja Outlook Lite została przygotowana z myślą o rynkach, na których dominują słabsze telefony. Microsoft podaje, że program jest lekki, szybki i zużywa mało energii. Został zoptymalizowany do działania z minimalną ilością zasobów. Producent podaje, że wzięto pod uwagę nawet podstawowe telefony z Androidem z 1 GB pamięci operacyjnej. W praktyce to swego rodzaju analogia do innych lekkich programów, z odmianami "Go" aplikacji Google'a na czele.