Microsoft Outlook nie dostanie aktualizacji w starszych smartfonach

Informacja o zmieniających się wymaganiach Outlooka na Androida pojawiła się na oficjalnych forum Microsoftu - zwraca uwagę onmsft.com . Od 23 maja bieżącego roku, Outlook będzie dostępny tylko dla smartfonów z Androidem 8.0. Ze starszych, o ile jest już zainstalowany, nie zniknie, ale jeśli przez przypadek ktoś go odinstaluje, ponowne pobranie oficjalną drogą nie będzie już możliwe.

Co ciekawe, dla użytkowników nie powinno to oznaczać końca działania programu. Nieusunięty Outlook z telefonu ze starszym Androidem najprawdopodobniej nadal pozwoli obsługiwać pocztę, ale aplikacja nie będzie już dalej rozwijana. W dłuższej perspektywie w praktyce może to oznaczać dodatkowe komplikacje.