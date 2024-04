Podszywają się pod Pocztę Polską. Proszą o komplet danych

W tym przypadku oszustwo można stosunkowo łatwo rozpoznać nie tylko na etapie samej wiadomości SMS, która od samego początku powinna budzić uzasadnione wątpliwości swoją treścią. Strona, do której prowadzi komunikat to dziwny skrót literowy, docelowo domena nie próbuje zresztą nawet udawać, że mogłaby należeć do Poczty Polskiej, choć sama strona wizualnie oczywiście dobrze udaje autentyczne witryny.