Policja zatrzymała oszusta. Okradał ukraińskich żołnierzy

Wartość szkód, które wyrządził 32-latek z Dniepru jest szacowana przez policję na ponad 2,5 mln hrywien. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę ok. 285 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna swoją działalność opierał na przejmowaniu numerów (kart SIM), a w efekcie uzyskaniu dostępu do bankowości internetowej zaginionych żołnierzy. Następnie z rachunków bankowych przywłaszczał sobie pieniądze.