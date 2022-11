Problem 70 proc. firm. Przestępcy czują się swobodnie

Vectra AI opublikowała raport "Ewoluująca rola zespołów wykrywania i reagowania w sieci (NDR)", z którego wynika, że cyberprzestępcy mogą działać całkiem swobodnie. 70 proc. organizacji padło ofiarą ataku wykorzystującego zaszyfrowany ruch w celu uniknięcia wykrycia. A to nie koniec złych wieści.

45 proc. organizacji przyznaje, że była ofiarą tego typu ataków więcej niż raz. Choć liczby te nie napawają optymizmem, wiele jednostek nie stawia na nadmierną ostrożność. 66 proc. z nich nadal nie ma pełnego wglądu w zaszyfrowany ruch, co czyni je bardzo podatnymi na dalsze ataki z wykorzystaniem tej metody.

Z raportu wynika, że według 69 proc. specjalistów jest zgodnych co do tego, że istotne jest szybkie reagowanie. Ich zdaniem opóźnienie między atakiem a jego wykryciem daje napastnikom zbyt dużo czasu na działanie.

- Organizacje stoją w obliczu rosnącej fali zagrożeń na wszystkich frontach - w swojej sieci, w chmurze i w środowiskach IT - podczas gdy cyberprzestępcy wykorzystują techniki takie jak szyfrowanie, aby niepostrzeżenie włamać się do firm. Co więcej, wiele z nich nie posiada umiejętności lub personelu, który mógłby poradzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą w zakresie bezpieczeństwa - komentuje Mark Wojtasiak, VP Product Strategy w Vectra AI.