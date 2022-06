Procesor z plastiku? To tańsza alternatywa dla krzemu

W zeszłym roku firmy Arm i PragmatIC ogłosiły opracowanie prototypu PlasticArm, w którym zaimplementowano projekt procesora Arm M0, wykorzystując ponad 56 000 elementów półprzewodnikowych do stworzenia elastycznego i taniego mikroprocesora. Najnowsze badania sugerują, że aby uzyskać użyteczną wydajność i układ scalony o wartości poniżej 1 centa, konieczne było zastosowanie zupełnie nowego podejścia architektonicznego.

Aby poradzić sobie z osobliwościami plastikowych układów scalonych, zespół z Uniwersytetu Illinois zbudował od podstaw nowy procesor Flexicore. W porównaniu z poprzednim układem scalonym firmy konstrukcja Flexicore byłaby na tyle prosta, że bez problemu można by go produkować na dużą skalę. Ten typ procesora powinien być idealny do zapewnienia wszystkim rodzajom obiektów pewnej mocy obliczeniowej.