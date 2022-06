Tworzenie prezentacji to jedna z najczęściej wykonywanych czynności na komputerze. Odpowiedni dobór programu do przygotowania prezentacji jest kluczowy. Oto trzy programy, które pomogą przygotować unikatowe projekty.

Microsoft PowerPoint 2019

Tego narzędzia chyba nie trzeba przedstawiać. Najpopularniejszy, rozpoznawalny na całym świecie, PowerPoint 2019 to składnik pakietu Microsoft Office. Program, który powinien znać każdy, nawet zupełnie nowy użytkownik komputera. Można przyjąć, że jest to wypracowany standard wśród programów do tworzenia prezentacji. Opracowane przez Microsoft narzędzie służy do tworzenia i edycji efektownych prezentacji multimedialnych.

Przygotowując slajdy możemy skorzystać z ogromnej bazy gotowych szablonów lub przygotować swój, unikatowy szablon prezentacji. Tworząc prezentację możemy natomiast wykorzystać elementy stworzone w innych programach obecnych w pakiecie Microsoft Office, np. tabele przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. PowerPoint charakteryzuje się czytelnym interfejsem, a jego obsługa jest intuicyjna nawet dla nowych użytkowników.

Naturalnie program działa w środowisku Windows, jest też dostępna wersja dla MacOS. Powstała także odmiana mobilna, którą uruchomimy zarówno na Androidzie i iOS.

LibreOffice Impress

LibreOffice Impress to jedna z popularniejszych alternatyw dla Microsoft PowerPoint. Jednym z kluczowych atutów jest ten, że program jest całkowicie darmowy zarówno do zastosowań domowych jak i komercyjnych. Impress wchodzi w skład pakietu LibreOffice, w którym znajdziemy też edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy też program do rysowania. Nad rozwojem tego popularnego narzędzia czuwa organizacja The Document Fundation, która stoi też za opracowaniem standardu OpenDocument.

W Impress stworzymy wyjątkowe prezentacje multimedialne za pomocą wbudowanych narzędzi do rysowania, do tworzenia diagramów i innych elementów, które ułatwią i przyspieszą naszą pracę. Możemy dodać efekty 2D i 3D, które ożywią każdy projekt. Do dyspozycji mamy ogromną bazę szablonów, które, jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zmodyfikować na własne potrzeby.

Program obsługuje konfiguracje składające się z wielu monitorów, obsługuje notatki (niewidoczne na prezentacji) oraz posiada wbudowany timer prezentacji. Co ważne, Impress obsługuje formaty prezentacji Microsoft PowerPoint, które możemy nie tylko otworzyć ale też edytować i zapisać ponownie.

Prezi

Prezi to zupełnie nowe podejście do tematu tworzenia prezentacji multimedialnych. Nie mamy tu do czynienia z typowym programem a z usługą dostępną z poziomu przeglądarki. Z Prezi możemy skorzystać zupełnie za darmo, lub jeśli mamy większe wymagania i potrzeby, za dostęp do narzędzia rozliczymy się w modelu subskrypcyjnym. Wystarczy się zarejestrować na stronie prezi.com.

Prezentacje tworzymy na tak zwanym wirtualnym płótnie. Charakterystycznym elementem Prezi jest wykorzystanie zoomu (ZUI), czyli przybliżenia lub oddalenia elementów prezentacji, co przekłada się na efekt przestrzennej głębi, umownie zwaną 2.5D. Gotowy projekt możemy wyświetlić jako typowy pokaz slajdów lub bardziej efektownie, w formie interaktywnej mapy. Ta forma jest bardziej dynamiczna i atrakcyjniejsza w odbiorze, co potwierdza tylko ogromna popularność usługi.

To nasze trzy propozycje najciekawszych programów do tworzenia prezentacji. Oczywiście dostępnych rozwiązań jest znacznie więcej i nie sposób wymienić ich wszystkich w jednej publikacji. Chętnie dowiemy się też, czy korzystacie z tego typu programów. Może macie swoje ulubione aplikacje, które polecilibyście naszym czytelnikom? Dajcie znać w komentarzu.