Rosja przeprowadziła cyberatak. Celem była ukraińska sieć energetyczna

Ukraiński CERT poinformował, że 8 kwietnia doszło do ataku na tamtejszą sieć energetyczną. Ma za niego odpowiadać grupa hakerska Sandworm, która jest powiązana z GRU. Jak czytamy w serwisie WNP, do ataku wykorzystano oprogramowanie typu wiper, które jest w stanie usuwać dane z zainfekowanych komputerów, co mogłoby doprowadzić do paraliżu systemu energetycznego.