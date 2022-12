Rozliczenie PIT-u Blikiem. Zmiana, która ucieszy wielu

Jest to zmiana, która ucieszy wiele osób. Od teraz rozliczanie z fiskusem będzie prostsze i szybsze. Zwłaszcza że polski systemu płatności mobilnych BLIK , który działa od lutego 2015 r., jest sprawdzonym i bezpiecznym rozwiązaniem do płatności bezgotówkowych. Przy jego pomocy użytkownicy smartfonów mogą zapłacić m.in. za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Całość zajmuje dosłownie kilka chwil, a użytkownicy BLIK-a nie muszą logować się do bankowości internetowej. W dobie licznych oszustw, których celem jest przejęcie naszych wrażliwych danych, w tym loginu i hasła do bankowości internetowej, to całkiem dogodne rozwiązanie. Wszystkie osoby, które jeszcze nie miały styczności z BLIK-iem, a chciałby się nauczyć jego obsługi, zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem - "Jak płacić BLIK-iem".