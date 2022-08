Wciąż okradają "na Blika". Dwie osoby straciły po 1000 złotych

Drugi przypadek oszustwa "na Blika" jest w zasadzie analogiczny, choć tutaj niewiele brakowało, by uniknąć strat. Jak podaje Policja, 35-latka otrzymała kilka telefonów od znajomych, którzy poinformowali ją, że z jej konta ktoś kontaktuje się z nimi wysyłając prośby o wsparcie finansowe. Kobieta zdała sobie sprawę, że ktoś przejął jej konto, ale nie mogła się już na nie zalogować, by zablokować działania oszusta. W międzyczasie jedna ze znajomych kobiety uwierzyła w prośbę i przelała środki - straciła 1000 złotych.

Ostrzeżenie Policji z Olsztyna w sprawie metody "na Blika" to świetna okazja do przypomnienia, by nie wysyłać pieniędzy wyłącznie po "zdalnej" prośbie znajomego przez media społecznościowe. Należy pamiętać, że ktoś może się pod niego podszywać, toteż najrozsądniej będzie zweryfikować inną drogą, czy prośba jest autentyczna. Konta w mediach społecznościowych można przejąć między innymi w efekcie wycieków danych. Pokazuje to, jak istotne jest regularne zmienianie haseł i stosowanie uwierzytelniania dwuetapowego tam, gdzie jest to możliwe.