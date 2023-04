Android Auto: Waze po aktualizacji obsługuje Coolwalk. Są problemy

O problemach nawigacji Waze w Androidzie Auto informuje serwis 9to5Google . Okazuje się, że po najnowszej aktualizacji w aplikacji nie działają między innymi komendy głosowe - kluczowe do wygodnego korzystania z programu podczas jazdy samochodem. Ponadto kierowcy korzystający z Androida Auto skarżą się na zawieszanie się aplikacji po przejściu do trybu pełnoekranowego z dzielonego układu Coolwalk .

Dobre wieści są takie, że twórcy Waze'a są świadomi problemu. Kierowcy przyzwyczajeni do właśnie tej nawigacji powinni więc uzbroić się w cierpliwość, nim pojawi się kolejna aktualizacja, która rozwiązuje usterki związane z Androidem Auto. Waze zachęca do dodawania własnych zgłoszeń do zespołu technicznego, aby rozpoznanie błędów było łatwiejsze. Do czasu rozwiązania błędu kierowcy mogą skorzystać z wielu innych nawigacji na Androida Auto, w tym popularnych Map Google.