Santander Bank Polska w phishingu. Klienci muszą uważać

Logo Santander Bank Polska zostało wykorzystane w kolejnej fałszywej kampanii realizowanej w mediach społecznościowych, o której ostrzega CSIRT KNF . To nie pierwszy w ostatnim czasie przykład spreparowanych postów na Facebooku, po analogicznych dotyczących m.in. PKO BP oraz Banku Pekao S.A . Ofiara będąc przekonana o szansie na łatwy zysk jest przekierowywana na fałszywą stronę logowania do bankowości Santandera.

CSIRT KNF apeluje więc do klientów Santander Banku Polska, by zachowali szczególną ostrożność logując się w sieci i nie wierzyli we wszystko, co przeczytają w mediach społecznościowych. Szczególnym zagrożeniem są posty, w których oferowana jest nadzwyczajnie atrakcyjna możliwość inwestycji lub otrzymania gotówki w zamian za błahostkę, na przykład wypełnienie ankiety.