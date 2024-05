SMS o paczce. "Użyj linku, aby potwierdzić swój adres"

Fałszywy SMS z komunikatem o paczce może trafić do każdego. O zagrożeniu informuje CSIRT KNF zwracając uwagę, że docelowa strona to podrobiona witryna z logo Poczty Polskiej . Formularz nie ma żadnego związku z autentycznymi procedurami u przewoźnika. Oszuści wyłudzają w ten sposób komplet danych - kolejno teleadresowych, a na ostatnim etapie także numerów z karty płatniczej .

Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że SMS o paczce to phishing i będzie brnąć w kolejne kroki formularza "Poczty Polskiej", w praktyce przekaże dane na ręce oszustów. Te pomogą im wykorzystać je do kolejnych ataków, a dane z karty posłużą prawdopodobnie do zrobienia zakupów na koszt ofiary lub podpięcia karty do subskrybowania jakiejś usługi. Co ważne, pobierana regularnie kwota celowo może być niska, by poszkodowany nie zorientował się zbyt szybko - analizując stan konta - że ubywają z niego środki.