Dostałeś SMS o "filmie z twoją twarzą"? Link to przynęta

W praktyce łącze nie prowadzi do żadnego - tym bardziej autentycznego - filmu. Można natomiast trafić stronę, gdzie użytkownik będzie kuszony instalacją (fałszywej) aplikacji. Jeśli się na to zdecyduje, najprawdopodobniej zainfekuje smartfon szkodliwym oprogramowaniem. Zależnie od konkretnej sytuacji, może to być tylko adware przeszkadzający niechcianymi reklamami, albo trojan bankowy, taki jak Joker, który potrafi przejmować niektóre dane, czy zapisywać ofiarę do niechcianych usług premium.