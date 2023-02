SpaceX ogranicza Ukrainie Starlink. "Nie był przeznaczony na uzbrojenie"

SpaceX podjęło działania mające na celu uniemożliwienie ukraińskiemu wojsku wykorzystanie należącego do firmy satelitarnego systemu internetowego Starlink. Ukraińcy stosowali go m.in. do sterowania dronami w wojnie z Rosją.

Należący do SpaceX satelitarny system internetowy Starlink, który zapewnił ukraińskiemu wojsku szerokopasmową łączność w ramach obrony przed wojskami Rosji, "nigdy nie był przeznaczony na uzbrojenie" – powiedziała Gwynne Shotwell, prezes i dyrektor operacyjna SpaceX podczas konferencji w Waszyngtonie.

Według Shotwell, wykorzystanie systemu Starlink do sterowania dronami wychodzi poza zakres umowy, którą SpaceX podpisało z rządem Ukrainy. "Wiemy, że wojsko używa terminali do komunikacji i to jest w porządku" – oznajmiła prezes SpaceX. "Ale nigdy nie miały być przeznaczone na uzbrojenie" – podkreśliła.

Ukraińcy wykorzystywali Starlink do sterowania dronami

W rozmowie z dziennikarzami Shotwell odniosła się do doniesień, że ukraińskie wojsko wykorzystywało usługę Starlink do sterowania dronami. Dodała, że SpaceX już podjęło kroki zapobiegawcze. Są działania, które możemy podjąć, aby ograniczyć ich zdolność do robienia tego i właśnie je wykonaliśmy" – powiedziała Shotwell, nie uściślając jednak, jakie działania ma na myśli.

Ukraina do tej pory skutecznie wykorzystywała system Starlink do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Te z kolei służyły do wykrywania pozycji wroga, prowadzenia ognia na duże odległości i zrzucania bomb. Niedawno zestrzelono ukraińskiego drona bojowego, którego platforma miała zintegrowany terminal Starlink.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl