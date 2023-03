Undeniable Street View ukaże ci rosyjskie zbrodnie w Ukrainie. Wycieczka po zbombardowanych drogach

Agencja kreatywna "And Us" we współpracy z UNITED24, czyli oficjalną platformą zbierającą fundusze na wspieranie Ukrainy, upubliczniła stronę Niezaprzeczalny Widok Ulicy, aby uczcić rocznicę rosyjskiej agresji i ofiary, jakie w tej wojnie złożył nasz sąsiad. Jest to pierwszy na świecie interaktywny widok zniszczeń zarejestrowany w strefie działań wojennych.