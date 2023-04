Trojany w Google Play. Można je "po prostu kupić"

Choć wydawać by się mogło, że szkodliwe aplikacje na Androida tworzą wyłącznie eksperci w dziedzinie łamania zabezpieczeń systemu, w praktyce może być nieco inaczej. Jak zwraca uwagę Kaspersky w swoich najnowszych badaniach, szkodliwe payloady z kodem można kupić w dark webie, a ceny wahają się od 2 do 20 tys. dolarów . Chociaż implementacja i tak wymaga wiedzy, na atak przez Google Play może sobie w efekcie pozwolić "każdy" ambitny oszust z rezerwą środków pieniężnych.

To tylko przykład jeden z wielu. Badania Kaspersky'ego pokazują jednak, że oszuści mają narzędzia niezbędne do swoich działań w zasadzie na wyciągnięcie ręki. O ile inwestycja rzędu kilku tysięcy dolarów jest dla nich opłacalna, trudno liczyć na to, by liczba szkodliwych aplikacji na Androida w Google Play miała w najbliższej przyszłości zmaleć - a już na pewno nie z uwagi na trudności oszustów związane z implementacją. Aplikacji takich, jak opisany przez nas niedawno fałszywy translator na Androida może być więc w sklepie Google Play wiele, a niektóre dopiero zostaną odkryte przez analityków.