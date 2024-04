Szukasz pracy? Uważaj na takie oferty

Przestępcy zazwyczaj działają zgodnie ze schematem – przygotowują bardzo korzystną ofertę pracy z niewygórowanymi wymaganiami. Gdy kandydat zgłosi się do rzekomego pracodawcy, rekruter prześle link do formularza aplikacyjnego. W nim znajduje się miejsce na dane takie, jak imię, nazwisko, wiek, płeć, numer telefonu i adres mailowy. Rekruter kontaktuje się przez komunikator WhatsApp i informuje o "wygraniu" procesu rekrutacyjnego. Następnie, pod pretekstem szkolenia dla nowych pracowników, oszust przesyła link do platformy inwestycyjnej.