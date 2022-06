Szybkość stron miast wojewódzkich. Dwie trzecie z nich ładuje się zbyt długo

Celem badania była analiza szybkości działania oficjalnych stron należących do polskich miast wojewódzkich: Lublina, Opola, Olsztyna, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku, Zielonej Góry, Kielc, Bydgoszczy, Katowic, Szczecina, Poznania, Łodzi, Gdańska, Rzeszowa i Torunia.

W trakcie testów w pierwszej kolejności podejmowane były próby połączenia z bezpośrednimi adresami stron. W przypadku gdy nawiązanie połączenia z danym adresem nie było możliwe ze względu na błędnie działające przekierowanie 301, pomiar był ponawiany dla adresu docelowego, na który miało nastąpić przekierowanie. W trakcie wszystkich testów nawiązywane były połączenia wyłącznie do witryn zabezpieczonych protokołem SSL.

Najkrótszy średni czas ładowania osiągnęła strona Lublina. Wyniósł on 1,07 s. Drugi w kolejności wynik uzyskała oficjalna strona Opola, która była wolniejsza od lidera o 0,24 s. Czas wczytywania poniżej 2 s, który jest uznawany przez ekspertów za optymalny, osiągnęły jeszcze cztery serwisy. Były to witryny należące do Olsztyna, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocławia. Czas wczytywania pozostałych stron był dłuższy niż 2 s.