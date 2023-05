Thunderbird dostanie płatne funkcje. Jeszcze w tym roku

Okazało się to strzałem w dziesiątkę – w ciągu roku 300 tys. darczyńców wpłaciło prawie 6,5 mln dolarów, dzięki czemu program rzeczywiście odżył i od kilku lat znów jest ulepszany oraz wzbogacany o nowe rozwiązania. Mimo to dodatkowe środki bardzo by się jednak przydały, dlatego Mozilla przedstawiła nowy plan : w Thunderbirdzie pojawią się dodatkowo płatne funkcje .

Mozilla uspokaja równocześnie, że plany absolutnie nie zakładają pobierania opłat za podstawowe funkcje Thunderbirda. To, co jest teraz, zawsze będzie darmowe. Odrzucony został też scenariusz, by usunąć jakieś funkcje, by później umieścić je za "paywallem".