Zmiana w Gmailu. Mało ważne wiadomości trafią w nowe miejsce

Jak podaje Google, nowa funkcja trafia już do Gmaila zarówno na Androida, jak i iOS-a. Można spodziewać się, że w praktyce jest to zmiana włączana sukcesywnie po stronie serwera, ale chcąc mieć pewność, że szybko pojawi się w telefonie czy tablecie, warto samodzielnie wymusić aktualizację Gmaila do najnowszej wersji. Można to zrobić, zaglądając do zestawienia aktualizacji w sklepie Google Play. Lista jest dostępna jako jedna z opcji po kliknięciu swojego awatara w sklepie z aplikacjami.