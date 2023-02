Thunderbird: jak odczytać zapisane hasło?

Thunderbird to klient poczty e-mail, który podobnie jak np. Outlook swoje działanie opiera o zintegrowany menedżer haseł. Mechanizm ten umożliwia użytkownikowi konfigurowanie w aplikacji dowolnej ilości skrzynek poczty elektronicznej i automatyczne zapisywanie danych logowania, tj. loginu, hasła czy adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej dla każdej z nich. Takie rozwiązanie sprawia, że użytkownik nie musi się logować przy każdym uruchomieniu Thunderbirda i może od razu przystąpić do przeglądania wiadomości lub odpisywania na nie. Jest to ogromna zaleta, tym bardziej jeśli każdego dnia korzystamy z wielu różnych skrzynek.