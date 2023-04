Uwaga na SMS: "Nie zapomnij odzyskać swoich pieniędzy"

Łącze prowadzi jednak do spreparowanej strony internetowej, na której oszust wyłudza dane logowania do bankowości internetowej ofiary lub dane jej karty kredytowej. Wszystko dzieje się pod pretekstem "odebrania pieniędzy po sprzedaży produktu". W najnowszej wersji tego fałszywego SMS-a atakujący zaczyna od słów "Hura! Twój produkt został sprzedany" - ostrzega nasz czytelnik Jerzy, który sam dostał taką wiadomość.

Naturalnie opisywana wiadomość SMS nie ma żadnego związku z oficjalną komunikacją OLX-a i należy ją zwyczajnie zignorować. Przed usunięciem warto rozważyć przesłanie fałszywego SMS-a do specjalistów z CERT Polska, którzy mogą go wykorzystać, by ostrzec inne osoby przed zagrożeniem. Docelowo może to pomóc "systemowo" blokować kampanie fałszywych SMS-ów ze spreparowanymi linkami.