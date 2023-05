SI może zstąpić 7,8 tys. osób. IBM wstrzymał rekrutację

O szczegółach pisze Ars Technica, bazując na wywiadzie Bloomberga z dyrektorem generalnym IBM. Arvind Krishna przyznał, że widzi dużą szansę na wykorzystanie SI do obsługi wielu procesów między innymi w działach HR, co ma wpłynąć na aż 26 tys. stanowisk w firmie. Sztuczna inteligencja miałaby zastąpić ludzi w perspektywie 5 lat, przez co już teraz wstrzymano trwające rekrutacje łącznie na 7,8 tys. stanowisk.