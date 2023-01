W Rosji da się pobierać oprogramowanie Intela i aktualizacje Windowsa

Zaskakujące informacje o praktycznym wymiarze ograniczeń związanych z oprogramowaniem w Rosji podaje serwis The Register , powołując się na świeże doniesienia z rosyjskiego CNews. W konsekwencji sankcji, w ubiegłym roku rzesza producentów, w tym twórców sprzętu i oprogramowania, wstrzymała swoje działania na terenie Rosji , w praktyce zamykając tamtejszym mieszkańcom między innymi drogę do aktualizacji oprogramowania. Teraz sytuacja nieco się zmienia.

Z doniesień wynika, że użytkownicy sprzętu Intela w Rosji mogą od niedawna między innymi pobierać sterowniki przez oficjalne narzędzia (np. Intel Driver & Support Assistant), chociaż nie mogą się do nich dostać z poziomu oficjalnej strony. Nie zmienia to jednak faktu, że stosunkowo swobodny dostęp został przywrócony. The Register cytuje komentarz Intela podając, że firma musi przestrzegać zobowiązań gwarancyjnych, zapewniając tym samym dostęp do aktualnego oprogramowania dla swoich urządzeń.