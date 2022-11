"Ważna wiadomość" z banku. Twierdzą, że chodzi o twoją ochronę

Oszuści na prawo i lewo wysyłają wiadomości, w których podszywają się pod różne instytucje zaufania publicznego. Tym razem jeden z naszych czytelników otrzymał e-mail, który na początku wzbudził w nim pewne zaniepokojenie. Dotyczył on kwestii bezpieczeństwa konta bankowego w ING. Na szczęście zabezpieczenia jego przeglądarki internetowej powstrzymały próbę wyłudzenia poufnych danych.

Jeden z naszych czytelników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego podesłał do nas informację o próbie wyłudzenia danych. Oszuści podszywający się pod ING Bank Śląski wysłali do niego e-mail, zatytułowany "Ważna wiadomość", w którym twierdzili, że zablokowali mu dostęp do konta bankowego ze względu na brak zainstalowanej aplikacji bezpieczeństwa na smartfonie.

"Drogi Kliencie, Poniewaz stwierdzilismy, ze nie zainstalowales naszej aplikacji bezpieczenstwa na smartfonie. Niestety musze ci powiedziec, ze ograniczylismy Twoje konto dla wlasnej ochrony. Abysmy mogli ponownie zaoferowac Ci wszystkie zwykle uslugi, instalacja naszej aplikacji jest pilnie wymagana. Natychmiast odbierz instalacje. W tym procesie nie ma dla ciebie zadnych kosztów. Po instalacji mozesz jak zwykle uzyc pelnego zakresu naszych uslug. Dziekujemy za zrozumienie i prosimy o wybaczenie niedogodnosci" [sic!] – brzmi treść wiadomości.

Od razu rzuca się w oczy, że w fałszywej wiadomości brakuje polskich znaków, a raczej żaden szanujący się bank, nie pisałby do swoich klientów w taki sposób. Niestety nasz czytelnik zaniepokojony domniemaną utratą dostępu do konta, w pośpiechu kliknął załączony w wiadomości link, nie zwracając większej uwagi na poprawność treści wiadomości. Całe szczęście ochrona przeglądarki od razu wskazała mu, że ma do czynienia z podejrzanym adresem strony.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy.pl Fałszywa wiadomość z banku

Niewykluczone, że gdyby nie zapora sieciowa, nasz czytelnik mógłby stracić poufne dane, które oszuści mogliby wykorzystać do włamania na jego konto bankowe. Zazwyczaj w podobnych przypadkach po wejściu w łącze zostajemy przekierowani do fałszywego formularza, który wyłudza takie informacje jak hasła do bankowości czy numery kart płatniczych.

Jeśli chcesz rzeczywiście zadbać o ochronę swojego konta bankowego, najlepiej ignoruj podobne wiadomości lub weryfikuj je, kontaktując się z obsługą klienta danego banku.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl