Ważny komunikat CERT Polska. Ostrzeżenie o ataku

Wroga działalność została zidentyfikowana przez ekspertów z CERT Polska z NASK oraz CSIRT MON. Na podstawie podobieństw do wcześniejszych ataków, eksperci powiązali atak z grupą APT28, kojarzoną z Głównym Zarządem Wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU).

Do ataku wykorzystano wiadomości e-mail, które miały nakłonić odbiorcę do kliknięcia w link. Poniżej znajduje się przykład użytej wiadomości:

W kampani wysyłano wiadomości e-mail o treści, która miała nakłaniać do kliknięcia w link

Link z wiadomości e-mail kierował do adresu w domenie run.mocky.io, a następnie przekierowywał do kolejnego serwisu - webhook.site. Obydwie domeny są popularne wśród programistów i osób związanych z IT. Taki mechanizm pozwala na zmniejszenie szans na odkrycie podstępu, a jednocześnie obniża koszt prowadzonej operacji.