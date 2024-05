Korzystasz z Blika? Ważny komunikat bezpieczeństwa

Loteria BLIKomania związana z Blikiem to autentyczna promocja, ale oszuści nie mają skrupułów, by wykorzystywać ten wątek i próbować wzbogacić się na braku czujności nieświadomych zagrożenia użytkowników. Jak ostrzega CERT Orange Polska, w sieci można trafić na spreparowaną wersję reklamy "wakacyjnej nagrody od Blika" w mediach społecznościowych, która prowadzi do spreparowanej strony internetowej.