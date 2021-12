WhatsApp: koniec pomyłek. Posłuchaj, zanim wyślesz

WhatsApp otrzymał aktualizację, po której użytkownicy mogą odsłuchiwać wiadomości głosowe po nagraniu, ale jeszcze przed ich wysłaniem. Choć taka opcja wydaje się błahostką, w praktyce może pozwolić uniknąć niewyraźnie nagranej lub przedwcześnie zakończonej wiadomości. Dotychczas w WhatsAppie nie było to możliwe.

Odsłuchiwanie nagranych wiadomości to po prostu kolejny etap akceptacji podczas ich wysyłania. Z tego miejsca użytkownik WhatsAppa może dane nagranie wysłać do odbiorcy lub usunąć i zdecydować się na ponowne podejście do nagrywania. Wiadomości głosowe pozwalają szybciej przekazać dużą ilość informacji w sytuacjach, kiedy rozmowa na żywo nie jest możliwa, a pisanie tekstu - uciążliwe.