WhatsApp (na razie tylko w wersji webowej) zyskał edytor naklejek, o czym poinformował serwis The Verge. Co ciekawe, nowa funkcja nie jest dostępna z poziomu galerii domyślnych naklejek, lecz po kliknięciu symbolu spinacza do załączania multimediów. Bazą do stworzenia własnej naklejki jest bowiem zdjęcie wgrywane z dysku komputera, ale nikt nie powiedział, że nie może to być np. tło w jednolitym kolorze.