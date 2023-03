WhatsApp zmieni swoje praktyki

Historia budzących kontrowersje zmian w regulaminie WhatsApp sięga 2021 r. Chodziło przede wszystkim o politykę prywatności i udostępnianie danych Facebookowi, a także wymuszenie akceptacji wprowadzanych zapisów. Ogłoszone wtedy pomysły wywołały bardzo duże poruszenie przekładając się na realne straty platformy wynikające z odpływu części użytkowników. Po kilku miesiącach zdecydowano się wycofać z najszerzej krytykowanych punktów, ale najbardziej przywiązani do WhatsApp pozostawali z paroma niewyjaśnionymi kwestiami. Aż do teraz.

WhatsApp zapewni czytelniejsze warunki użytkowania

Zarządzający WhatsApp potwierdzili, że uczynią warunki świadczenia usług bardziej przejrzystymi dla użytkowników. To odpowiedź na starania między innymi Komisji Europejskiej, która wykazała, że dotychczasowe praktyki nie w pełni odpowiadały panującym na naszym kontynencie regulacjom prawnym.

Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązania WhatsApp dotyczące zmiany praktyk w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE, w tym czytelnego informowania użytkowników o wszelkich zmianach w zawartych umowach oraz szanowania ich wyborów zamiast każdorazowego proszenia o akceptację. Konsumenci mają prawo rozumieć, na co się zgadzają i z czym konkretnie wiąże się podejmowany wybór. Tak, aby mogli zdecydować czy chcą nadal korzystać z platformy. Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości Komisji Europejskiej

Co dokładnie zmieni się na WhatsApp?

WhatsApp musi zadbać o to, aby użytkownicy komunikatora rozumieli na co wyrażają zgodę i w jaki sposób będą wykorzystywane ich dane osobowe. Ujmując to wprost, przygotowane zapisy mają być czytelniejsze, bardziej przejrzyste. Nie będzie też wymuszania na korzystających z aplikacji akceptacji wszystkich zapisów związanych z polityką prywatności.

Użytkownicy WhatsApp mają otrzymać możliwość odrzucania części warunków świadczenia usług (wyeksponowaną w równym stopniu co opcja akceptacji), przy czym zostanie wyraźnie określone co się stanie, gdy to zrobią. Jako przykład podano możliwość odrzucania powiadomień informujących o aktualizacjach.

Ostatni, być może najważniejszy dla niektórych, punkt wynikający z zawartego porozumienia z Komisją Europejską to zobowiązanie do szanowania wyborów użytkowników i brak ciągle powtarzających się takich samych komunikatów. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane stronom trzecim oraz innym podmiotom należącym do firmy Meta w zamyśle wykorzystania ich do celów reklamowych.

Przestrzeganie przez WhatsApp powyższych postanowień będzie na bieżąco monitorowane. Przedstawiciele Komisji Europejskiej twierdzą, że w razie uchybień zostaną nałożone kary finansowe.

Mateusz Tomczak, dziennikarz dobreprogramy.pl